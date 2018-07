Riparte da Reggio Emilia la stagione dell’. Stasera, al Mapei Stadium, arriva ilper l’andata del turno preliminare di. L’obiettivo alla portata è quello di ottenere la qualificazione per la fase a gironi, ma Gasperini ha voluto mettere in guardia tutti, vista l’imprevedibilità del calcio d’estate e l’incertezza di dover giocare questa doppia sfida fino a pochi giorni fa, quando è arrivata la sentenza del TAS che ha riammesso il Milan alla competizione. La squadra vincente di questa sfida. Il ritorno è previsto per giovedì 2 agosto ore 20,05. L’Atalanta rispetto alla scorsa stagione ha ceduto Cristante, Petagna, Caldara, Spinazzola, Sportiello, Mattiello e Bastoni. Dal mercato sono arrivati Duvan Zapata, Pasalic, Reca, Tumminello e l’infortunato Varnier.