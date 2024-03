MOVIOLA LIVE: Azmoun segna in rovesciata, gol annullato per gioco pericoloso. De Rossi è una furia

Ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa League, dopo il Milan tocca ad altre due squadre italiane: l'Atalanta affronta lo Sporting al Gewiss Stadium, la Roma va al Falmer Stadium per vedersela con il Brighton. Calcio d'inizio alle 21, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



ATALANTA - SPORTING h. 21



Arbitro: Sandro Schärer (SUI)

Assistenti: Bekim Zogaj (SUI), Jonas Erni (SUI)

Quarto ufficiale: Lukas Fähndrich (SUI)

VAR: Fedayi San (SUI)

AVAR: Lionel Tschudi (SUI)









BRIGHTON - ROMA h. 21



Arbitro: Felix Zwayer (GER)

Assistenti: Stefan Lupp (GER), Marco Achmüller (GER)

Quarto ufficiale: Daniel Schlager (GER)

VAR: Bastian Dankert (GER)

AVAR: Sascha Stegemann (GER)



23' - Annullato un gol alla Roma. Azmoun porta avanti i giallorossi con un'acrobazia, ma a sorpresa l'arbitro Zwayer annulla per gioco pericoloso dell'attaccante iraniano che con il piede va vicino alla testa di Van Hecke. La decisione viene confermata con silent check del VAR, proteste veementi dei giocatori e della panchina giallorossa: paga per tutti De Rossi, ammonito.



12' - Ammonito Mancini per un fallo.