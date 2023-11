La Champions League lascia il posto all'che questa sera torna in campo conla prima di ritorno. In scena l', impegnata nella ricerca della qualificazione agli ottavi. Per questoal Gewiss Stadium di Bergamo gli uomini di Gian Pieroaffrontano gli austriaci dellocapolista in patria, per provare a fare meglio del match d'andata, concluso sul 2-2 con doppietta di Luis Muriel. Una vittoria per i nerazzurri vorrebbe dire mettere al sicuro la qualificazione portandosi a +6 proprio sulla squadra di Christian, ora a 4 punti, che nel caso sarebbe dietro in riferimento agli scontri diretti, per poi giocarsi il primo post delcon lo Sporting Lisbona, a quota 4 e impegnato in casa contro i polacchi del Rakow Czestochowa, e l'accesso diretto agli ottavi senza passare dai playoff con le terze dei gironi di Champions League.La scorsa stagione è stata la prima per l'Atalanta senza calcio europeo dopo cinque anni, essendo arrivata ottava in campionato nel 2021/22. Tuttavia, l'Atalanta è tornata per la seconda volta nella fase a gironi di Europa League grazie al quinto posto nel campionato 2022/23. Nell'ultima partecipazione in Europa League, due stagioni fa, l'Atalanta è arrivata ai quarti di finale dopo il trasferimento dalla fase a gironi della UEFA Champions League. Dopo le vittorie agli spareggi per la fase a eliminazione diretta contro l'Olympiacos (2-1 c, 3-0 t) e agli ottavi di finale contro il Bayer Leverkusen (3-2 c, 1-0 t), la Dea è uscita ai quarti contro il Lipsia in virtù dell'1-1 dell'andata in Germania e della sconfitta a Bergamo con doppietta di Christopher Nkunku. Prima di allora, l'Atalanta aveva partecipato una sola volta alla fase a gironi di Europa League, nel 2017/18. In quell'edizione è passata come prima con quattro vittorie e due pareggi, tra cui un roboante 5-1 contro l'Everton al Goodison Park. Tuttavia, i nerazzurri si sono fermati agli ottavi di finale contro il Borussia Dortmund (2-3 t, 1-1 c). Nella stagione successiva, l'Atalanta si è fermata agli spareggi di qualificazione di Europa League. Dopo aver battuto il Sarajevo per 10-2 e superato l'Hapoel Haifa per 6-1 al terzo turno di qualificazione, ha perso 4-2 ai rigori contro il Copenaghen dopo due pareggi a reti bianche. La vittoria contro il Raków alla prima giornata è stata la quarta nelle ultime 11 partite casalinghe in Europa (V3 P4).Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bakker; Koopmeiners, Lookman; ScamaccaScherpen; Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Schnegg; Lavalée, Stankovic, Prass; Boving; Sarkaria, Wlodarczyk.