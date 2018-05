Finale di Europa League in Francia, ma le quote e gli scommettitori vedono favorito l’Atletico Madrid: nella gara di domani, il successo degli uomini di Simeone contro l’Olympique Marsiglia, vale 1,65 sul tabellone di Microgame e ha conquistato l’87% delle puntate. Per l’OM quote in salita a 5,75 e appena il 3% delle puntate a favore. Una giocata su dieci è andata sul pari al termine dei tempi regolamentari, sulla “X” le quote viaggiano a 3,70. Tra i risultati esatti più giocati lo 0-1 a favore dei “colchoneros”, che in lavagna si gioca a 5 volte la posta. Si arriva a 7,00 per il pareggio 1-1, mentre l’1-2 è a quota 8,00. Le offerte salgono parecchio per una gara ricca di gol, ma a favore dell’Atletico: l’1-3 è proposto a 14,00. Doppia cifra anche per il 2-2 finale, proposto a 20,00.