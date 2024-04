Europa League, boom in quota per Atalanta e Roma. Milan, per la rimonta serve l'impresa

L'andata dei quarti dianciae Atalanta verso le semifinali con la fiducia dei bookmaker. Non solo il passaggio del turno, ma anche un titolo che potrebbe tornare in Italia dopo 25 anni: la Dea vincente del torneo è proposta a 5,50, dietro solamente al, favorito a 2,10. Un passo da gigante per i bergamaschi, offerti a 20 volte la posta prima dell'impresa ad Anfield di ieri sera. In tabellone vola anche la Roma, terza sul podio virtuale degli analisti: la rivincita dopo la finale del 2023 vale 7,50 la posta (dal 13 di ieri). Schizza la quota del, ora a 9,50, mentre ilè visto a 11.

Per quanto riguarda il passaggio del turno, l'Atalanta è a un passo dalla semifinale, ora proposta a 1,14 contro il Liverpool a 5,50. Nel derby italiano la Roma sorpassa il Milan: ora i giallorossi comandano a 1,33, mentre i rossoneri inseguono a 3,25.Inintanto, la Fiorentina rimane la grande favorita per il passaggio del turno a 1,18, contro il Viktoria Plzen a 4,50. Per il titolo i toscani si giocano a 3,25, dietro solo all'Aston Villa a 2,30.