Non solo Champions: questo pomeriggio alle ore 18 scendono in campo Braga e Rangers nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. All'andata, in Scozia, la squadra allenata da Gerrard ha vinto in rimonta 3-2 (da 0-2), ed arriva quindi in Portogallo forte di due risultati su tre per passare il turno.