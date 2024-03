Europa League, Brighton-Roma: inglesi favoriti nel ritorno, ma per i bookie giallorossi già qualificati

Il 4-0 maturato all’Olimpico ha ipotecato la qualificazione, ma in questi casi l’imperativo è non sottovalutare la partita, perché il calcio è strano e regala sorprese. E chi lo sa meglio della Roma, capace di ribaltare un quarto di Champions perso 4-1 all’andata. Gli esperti, però, non si attendono sorprese di questo tipo: non quotato, allora, il passaggio turno dei giallorossi, mentre paga 18 l’impresa del Brighton. Sul confronto nei 90 minuti, invece, i padroni di casa sono avanti a 1,78, con il successo esterno della Roma, che non vince in terra inglese dal 2001, in lavagna a 4,20, quota che scende a 3,90 per il pareggio. Si prevede un altro match ricco di gol e spettacolo. In vantaggio il segno Over, proposto a 1,60, sull’Under, dato a 2,25; stesso divario tra le opzioni Goal e No Goal. Tra i marcatori partono leggermente favoriti i Seagulls, con il terzetto formato da Evan Ferguson, Ansu Fati e Simon Adingra, in quota a 2,80. Si sale a 3,25 per Romelu Lukaku, a segno in diciotto delle ultime venti partite nella competizione, e a 3,50 per Paulo Dybala, che potrebbe lasciare spazio dal primo minuto a Tommaso Baldanzi: il primo gol in maglia giallorossa dell’ex Empoli vale 7 volte la posta.