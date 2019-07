Torino in campo per l'andata del secondo turno preliminare di Europa League. L'avversario dei granata, in casa, è il Debrecen, squadra che milita nel campionato ungherese e che ha già giocato due match in questa edizione del torneo. Nonostante siano evidentemente più avanti nella preparazione, gli ungheresi pagano il gap tecnico dai granata che partono con un largo vantaggio nel pronostico: sono dati a 1,18, mentre gli avversari, salgono a 13,25, Quota alta anche per il pareggio, dato a 6,00 sul tabellone Stanleybet.it. L'obiettivo di Walter Mazzarri, allenatore dei granata, è vincere senza subire reti in vista della gara di ritorno, obiettivo possibile secondo gli analisti, che danno 1,70 (1+No Goal) questa eventualità, nonostante il Debrecen si andato in gol nelle ultime 12 gare di fila tra amichevoli e incontri ufficiali.