EUROPA LEAGUE, BUONA LA PRIMA PER LA ROMA: IN QUOTA BLINDATO IL PRIMO POSTO NEL GIRONE

ROMA - Buona la prima in Europa League per la Roma, vittoriosa in rimonta sullo Young Boys. La partenza positiva, nonostante qualche difficoltà iniziale, mette il turbo alle quote giallorosse. Sul tabellone Snai la squadra di Fonseca si conferma la grande favorita per il primo posto del gruppo A, a 1,15, in nettissimo vantaggio sulla prima concorrente, il Cluj, che dopo il successo con la Cska Sofia, riferisce Agipronews, è a 6,50. Precipitano invece gli svizzeri, ora a 15,00, per la Cska l’offerta è invece a 20,00. LL/Agipro