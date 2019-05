Comunque vada a finire la finale di Europa League, le statistiche delle due squadre suggeriscono che si tratterà di una partita votata all’attacco. Il Chelsea è la squadra che ha segnato più gol in Europa League, con 32 gol, l’Arsenal è al terzo posto con 29 realizzazioni: una gara da Over (quindi con almeno tre marcature complessive) viaggia a 1,87, mentre il Goal (la scommessa su entrambe a segno) va più giù, a 1,65. Quanto ai nomi dei bomber, i trader Snai seguono il trend e indicano in Giroud (10 gol in competizione) e Aubameyang (8) tra i più probabili marcatori, rispettivamente a 3,25 e 3,00.