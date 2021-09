Who'll score more goals in the #UEL this season? ⚽️ pic.twitter.com/vUYxcFAZZI — UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 14, 2021

Stanno per cominciare le competizioni europee per i club. Oggi e domani largo alla, mentre giovedì ci sarà il via anche per l'e lasaranno impegnate nella seconda competizione e già sono finite sotto i riflettori.L'account ufficiale dell'Europa League ha lanciato il sondaggio su Twitter in merito a chi potrà essere ilin questa stagione e tra i 4 calciatori in corsa ce ne sono due, uno della Lazio e l'altro del Napoli. Di chi si tratta?Ovviamente diper il club capitolino e dell'amicoper quello campano. Oltre i due italiani l'Europa League punta anche sudeldel(squadra inserita nel girone E con la Lazio).