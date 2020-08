: sono loro le favorite per la vittoria finale dell'Europa League. Il campo dice questo e anche la carta, come si suol dire, canta, intonata sulle note dell'inno della competizione scritto da Michaelnel 2015. Sono dei nerazzurri e dei Red Devils, tra l'altro in ottimi rapporti, come testimonia, ultimo, l'affare, i giocatori col valore di mercato più alto dell'Europa League.Comandano la top 10, i due club, ma il più caro non gioca né all'né allo: niente, in vetta c'è un outsider, prossimo uomo mercato.(dati transfermarkt per le squadre rimaste in corsa): dominano United e Inter, ma a comandare è qualcun altro. A sorpresa. Ed è il prossimo avversario proprio dei ragazzi di Conte..., centrocampista del: 50 milioni.