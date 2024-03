Europa League, continua la rincorsa del Milan: Pioli si affida a Leao per superare l’ostacolo Slavia Praga

Riportare un trofeo europeo a casa 17 anni dopo l’ultima volta. È questo l’obiettivo di Stefano Pioli e il suo Milan, che dopo aver superato il turno precedente contro il Rennes, affronta negli ottavi di finale di Europa League lo Slavia Praga, avversaria mai vincente finora in Italia. Anche giovedì sera i favori del pronostico sono tutti per i rossoneri, favoriti a 1,42 contro la prima volta ceca fissata tra 6,75 e 7,50. Nel mezzo il pareggio si gioca a 4,50. Otto gol complessivi nelle due gare contro il Rennes, più un attacco in forma tra titolari e riserve, fa presupporre a una partita spettacolare, con l’Over 2.5 in pole a 1,70 sull’Under 2.5 visto a 2,05. Nelle ultime quattro sfide ufficiali giocate dal Milan ci sono state altrettante espulsioni: un nuovo cartellino rosso vale 4,25. Occhi puntati invece su Rafael Leao, a segno due volte contro i francesi nel turno precedente e dato ancora in gol a 2,70, mentre sale a 12 la seconda doppietta consecutiva casalinga in Europa League di Ruben Loftus-Cheek.