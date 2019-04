Chi si qualificherà tra Arsenal e Napoli dovrà vedersela con una tra Villarreal e Valencia, che si affrontano domani sera all'Estadio de la Ceramica: quote equilibratissime ma con una leggera preferenza accordata agli ospiti, proposti a 2,60, complice anche la più florida situazione di classifica. Il Valencia lotta per un posto in Europa, i padroni di casa sono impigliati nella zona retrocessione, al terzultimo posto: la loro vittoria è a 2,75, mentre il pareggio viaggia a 3,20. Più netto il giudizio nelle scommesse sul passaggio del turno: Valencia in semifinale a 1,45, Villarreal a 2,60.