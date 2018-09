Giuseppe De Luca, la Zanzara ex Bari, ora al Cluj, eliminato dal Dudelange nei preliminari di Europa League, parla a Milan Tv dei lussemburghesi, avversari dei rossoneri in Europa: "Non è una squadra eclatante. Il Milan penso che non avrà nessun tipo di problema ad affrontare una squadra come il Dudelange. Diciamo che per noi è stato un errore nostro, una partita da dimenticare perché in due gare abbiamo preso cinque gol. Tatticamente loro stanno tutti dietro, puntano tanto sulle ripartenze. Il loro attaccante è un buon giocatore, ha qualità, ma per il resto la squadra è fisica ma molto lenta. Aspetta che l’avversario faccia il gioco e poi prova a beccarli in contropiede. Non penso che possa creare problemi a squadre come Milan, Olympiakos o Betis, poi il calcio si sa è imprevedibile. La vedo dura. La partita che abbiamo fatto noi all’andata eravamo al 70’ sullo 0-0 e loro hanno fatto un gol su ripartenza e l’altro su gol deviato su punizione. Loro stanno dietro ma c’è tanto spazio tra difesa e centrocampo, giocando in maniera rapida li si mette in difficoltà".