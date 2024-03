Europa League, De Rossi avanti nel derby con De Zerbi: Roma ok a 2,10, Milan in discesa con lo Slavia Praga

Dopo l'eliminazione della Lazio dalla Champions League, la tre giorni di coppe europee prosegue con l'andata degli ottavi di Europa e Conference League. Se l'Atalanta sarà la prima delle quattro italiane impegnate a scendere in campo, oggi contro lo Sporting (portoghesi avanti a 2,00, nerazzurri a 3,75 con il pari a metà strada a 3,50), la sfida più affascinante è quella dell'Olimpico tra Roma e Brighton, con il derby italiano in panchina tra Daniele De Rossi e Roberto De Zerbi. Nelle quote, il giallorosso parte favorito almeno per i primi 90' del doppio confronto: l'«1» della Roma paga 2,10, con il pari a 3,60 e il «2» a 3,25. Partita, quella delle 18.45 all'Olimpico, sulla carta da Over e Goal, quotati rispettivamente 1,70 e 1,57; Under e No Goal viaggiano invece a 2,05 e 2,25. Tanta Roma nell'elenco dei probabili marcatori: Lukaku a 2,50, Dybala a 3,00, Azmoun ed El Shaarawy a 3,75, stessa quota di Ferguson. Nell'antepost per il passaggio del turno, però, il Brighton a 1,80 è favorito sulla Roma a 2,00. L'altra italiana impegnata negli ottavi di finale di Europa League è il Milan, che apre a San Siro ospitando alle 21 lo Slavia Praga. Almeno sulla carta, quella di andata è una partita sbilanciata dalla parte dei rossoneri, che partono a 1,43. Segno «X» a 4,75, con il colpo dei cechi a 6,75. Anche in questo caso, come in Roma-Brighton, Over più probabile a 1,65 dell'Under a 2,10; equilibrio, in questo caso, tra Goal (1,82) e No Goal (1,88). Un gol di Giroud si gioca a 2,25, uno di Leao a 2,75; poi Jovic e Okafor a 3,00, Pulisic a 3,50, Chukwueze e Loftus Cheek a 4,00. Pochi dubbi sul passaggio del turno del Milan, ai quarti a 1,25; lo Slavia risponde a 3,85. Nelle antepost per la vittoria finale c'è infine il Liverpool davanti a tutti a 2,75, con il Bayer Leverkusen a 4,00 e il Milan a 7,00 a completare il podio. Roma e Atalanta sono a pari merito a 15. Giovedì si gioca anche l'andata degli ottavi di Conference League, con la Fiorentina impegnata alle 21 sul neutro di Budapest contro gli israeliani del Maccabi Haifa. Italiano, che punta a una finale già raggiunta lo scorso anno, è in pole a 1,63; per «X» e «1» si sale a 3,75 e 5,25. Belotti, all'esordio europeo con la maglia viola, guida la lavagna dei probabili marcatori a 2,50, al pari di Nico Gonzalez. Seguono Beltran a 2,75, Nzola a 3,00, Bonaventura e Sottil a 3,75. Se il passaggio del turno vale 1,18, il trionfo finale della Fiorentina paga 5,50, seconda quota più bassa dopo il 3,50 dell'Aston Villa.