Europa League, derby italiano ai quarti: Milan favorito sulla Roma. L'Atalanta cerca l'impresa ad Anfield

Nove partite, è questa la striscia aperta di risultati utili consecutivi per ilcontro la, squadre che si affrontano però per la prima volta in un derby europeo. Nell'andata in programma giovedì sera a San Siro, quote rossonere, con il segno «1» avanti a 1,78 contro il 4,75 del colpo esterno giallorosso, uscito solamente in due delle ultime 14 trasferte in campo internazionale. Nel mezzo, a 3,50, il pareggio. Gli ultimi otto precedenti hanno visto prevalere sempre l'opzione "Goal", offerta alla pari – a 1,85 – rispetto al No Goal. Per quanto riguarda il risultato esatto, il 3-1, esito delle ultime due vittorie della squadra di Pioli in casa, è dato a 15, stessa quota dell'1-2 per Pellegrini e compagni.

Cerca l'impresa l', impegnata in trasferta contro il. Quote da impresa per la Dea, capace però di vincere l'unico precedente ad Anfield nel 2020, proposta a 8,50 su William Hill, contro la vittoria Reds nettamente in pole a 1,33. A 5,25 il pareggio che lascerebbe tutto aperto in vista del ritorno di giovedì 18 aprile. I due precedenti hanno regalato sempre il No Goal, in netto svantaggio però, a 2,20, sul Goal avanti a 1,61. Per quanto riguarda i possibili protagonisti in zona gol, il pericolo numero uno è Mohamed Salah, a 1,66, seguito da Darwin Nunez a 2, mentre Gianluca Scamacca, a segno in entrambi i match degli ottavi contro lo Sporting, è fissato a 4,50.

In, trasferta favorevole alla Fiorentina sul campo del Viktoria Plzen, avversario però imbattuto nella competizione con 11 vittorie e 3 pareggi. Nonostante lo score positivo dei padroni di casa, gli esperti vedono avanti il colpo viola, a 1,90, sale a 3,20, con la vittoria dei cechi data a 3,75. Partita chiusa secondo i bookie: in quota avanti l'Under 2.5, a 1,80, sull'Over 2.5 visto a 1,90. Lucas Beltran è in pole in lavagna tra i marcatori, a 3,10 mentre Antonin Barak – autore delle ultime due reti della Fiorentina in Conference – è offerto a 4 volte la posta.