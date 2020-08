Ventidue anni dopo la notte di Parigi che incoronò Ronaldo il Fenomeno e Simoni tra le leggende nerazzurre, l’Inter vuole tornare a mettere in bacheca la Coppa Uefa, ora Europa League, per la quarta volta. La squadra di Antonio Conte, con la nuova formula decisa dall’Uefa, dovrà vincere quattro gare, tutte in campo neutro e senza pubblico, per alzare al cielo il trofeo europeo. Il cammino parte domani sera da Gelsenkirchen contro gli spagnoli del Getafe, ottavo posto finale in campionato, che, per la prima volta, affronta una formazione italiana. Per i nerazzurri, invece, si tratta dell’incrocio numero 43 con una formazione della Liga. I betting analyst vedono nettamente favoriti Lukaku e compagni dati vincenti a 1,65 contro il 5,20 degli spagnoli. L'ipotesi pareggio al 90' è a 3,80. La posta in palio altissima, in una gara secca non sono concessi errori, fa pendere la bilancia verso l’Under, in bacheca a 1,63, rispetto all’Over, 2,15. Il 2-1 per l’Inter, ultimo risultato in Europa League dei nerazzurri contro il Ludogorec, si gioca a 11,00 mentre lo 0-2 per il Getafe pagherebbe 27 volte la posta. Tra i giocatori, oltre al solito Lukaku, dato in gol a 1,75, va tenuto d’occhio Alexis Sanchez: il Niño Maravilla, ai tempi del Barcellona, ha punito quattro volte il Getafe: il suo quinto gol in carriera ai biancoblù è in lavagna a 3,00.