Giovedì tocca alla Roma, che affronta uno degli avversari più spinosi dell’intero lotto e ha l’occasione di incrociare un “vecchio amico”. La sfida al Siviglia di Monchi alla MSV Arena di Duisburg vale un posto nella Final Eight di Europa League e darebbe ai giallorossi la possibilità di migliorare il bilancio stagionale dopo il mancato approdo in zona Champions League. I biancorossi allenati da Lopetegui, che possono sfoggiare in bacheca la bellezza di 5 Coppe Uefa/Europa League, sono avanti secondo i quotisti per il successo, dato a 2,15 contro il 3,55 dei capitolini. A 3,20 la «X» al 90'. L’assenza di giocatori importanti come Smalling, tornato allo United, e Veretout, squalificato, peserà molto per Fonseca. Nonostante la presenza di molti attaccanti dal piede caldo, come Dzeko, Zaniolo, Perez, Suso e De Jong, si preannuncia una partita molto tattica e per questo l’Under, dato a 1,70, è preferibile all’Over, 2,03. Quote influenzate anche dal fatto che né Roma né Siviglia, nel turno precedente, hanno giocato gare con più di due gol. Da non escludere che il passaggio del turno si decida ai rigori: gli spagnoli, in lavagna a 12,00, sono sempre leggermente avanti ai capitolini, che si giocano a 13,00. Il classico risultato 2-0 vede una notevole differenza tra le due: quello in favore del Siviglia è offerto a 9,00, quello per la Roma, invece, pagherebbe 17 volte la posta.