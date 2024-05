Europa League: ecco le designazioni arbitrali per Bayer Leverkusen-Roma e Atalanta-Marsiglia

un' ora fa



La Uefa ha reso noto le designazioni arbitrali per le semifinali di ritorno di Europa League. In campo due squadre italiane con la Roma che deve ribaltare lo 0-2 casalinga contro i tedeschi del Bayer Leverkusen e l'Atalanta, reduce dal'1-1 in casa del Marsiglia.



DESIGNAZIONI - L'olandese Danny Makkelie dirigerà Bayer Leverkusen-Roma, con una terna tutta olandese: Hessel Steegstra e Jan de Vries gli assistenti, quarto uomo Serdar Gözübüyük, Var e Avar Rob Dieperink e Pol van Boekel. Per Atalanta-Olympique Marsiglia, a dirigere l’incontro ci sarà lo spagnolo Gil Manzano, con gli assistenti connazionali Diego Barbero e Angel Nevado. Quarto uomo Mykola Balakin, Var e Avar Juan Martinez Munuera e Alejandro Hernandez.