La sorpresa del torneo contro la grande favorita: promette scintille la doppia sfida di Europa League tra Eintracht Francoforte e Chelsea, giovedì in campo per la prima parte del testa a testa. Il duello alla Commerzbank-Arena si apre nel segno dei Blues, favoriti (anche se di pochissimo) contro una squadra che però non ha mai perso in casa negli impegni europei di questa stagione, e che ha ceduto in trasferta solo al Benfica, poi eliminato nei quarti. Il «2» di Sarri - mai battuto in questa edizione della competizione - è offerto a 2,50 su Stanleybet.it, contro il 2,70 dei tedeschi e il 3,25 del segno «X».