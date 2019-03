Non solo Champions: dopo le partite della massima competizione europea andate in scena tra martedì e mercoledì, tra cui quella della Roma, torna in campo nella giornata di oggi anche l', con ldella competizione, in programma tra le 18.55 e le 21. Proprioscende in campo l'Inter di Lucianoimpegnata nella ostica trasferta della Commerzbank-Arena dicontro i padroni di casa delldi Adiuna delle migliori squadre rimaste in gioco. I nerazzurri, ancora privi degli infortunati MauroRadja Nainggolan e Keita Baldè, incontrano la quinta forza del campionato tedesco, ancora imbattuta nel 2019 e miglior attacco della competizione, come può testimoniare la Lazio, asfaltata per 5-1 nel girone iniziale. L'Inter dal canto suo è in un momento negativo, visto che arriva da un pareggio e una sconfitta in campionato dopo una serie positiva di quattro confronti; l'Eintracht invece non perde dal 22 dicembre contro il Bayern, partita dopo la quale sono arrivate quattro vittorie e cinque pareggi, tra Bundesliga ed Europa League. Nei sedicesimi i tedeschi hanno eliminato gli ucraini dello Shakthar Donetsk, mentre gli italiani gli austriaci del Rapid Vienna. Spalletti si affida a, unico attaccante rimasto e pure in diffida, supportato da Ivan Perisic e Matteo Politano, mentre Hutter conta sulle bocche di fuoco in attacco,- ​Questa è la prima sfida ufficale fra Eintracht Francoforte e Inter. I nerazzurri sono la quinta squadra italiana contro la quale giocheranno i tedeschi che in casa hanno vinto solo una volta contro formazioni italiane in competizioni europee (2-1 al Palermo, nell’ottobre 2006). Negli ultimi due incroci contro compagini tedesche, l’Inter è sempre uscita dalle Coppe Europee. E’ accaduto nei quarti di finale di Champions League 2010-2011 contro lo Schalke 04 (3-7 il punteggio) e negli ottavi di finale di Europa League 2014-2015 contro il Wolfsburg (2-5 il punteggio finale). L’Eintracht Francoforte ha perso una sola delle ultime 21 partite disputate in Europa League. L’ultimo ko risale al novembre 2013 con Maccabi Tel Aviv (2-4). L’Inter ha raggiunto l’ottavo di finale di una competizione europea per la prima volta dalla stagione 2014-2015, nelle ultime tre volte che ha tagliato tale traguardo la sua avventura si è però sempre arenata qui. Luka Jovic (6 gol e 1 assist) e Sebastian Haller (5 gol e 3 assist) hanno partecipato attivamente a 15 dei 23 gol totali segnati in Europa League dall’Eintracht Francoforte.Trapp; Da Costa, Hasebe, Hinteregger, N'Dicka; Gacinovic, Rode, Fernandes, Kostic; Haller, Jovic.Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Borja Valero, Perisic; Lautaro Martinez.​