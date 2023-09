Dopo la beffa subita in finale lo scorso maggio contro il Siviglia, la Roma riparte alla caccia dell'Europa League, fresca dei sette gol rifilati in campionato all'Empoli. I giallorossi sono ospiti dello Sheriff Tiraspol, con i vantaggi del pronostico: si gioca infatti a 1,47 il colpo esterno contro il 7,50 del successo interno. Nel mezzo il pareggio a 4,20. Più equilibrio in quota per il numero di gol segnati: comanda l'Under 2.5, a 1,72, su un match con almeno tre reti visto a 2. Per quanto riguarda i protagonisti del match, Mourinho si affida ancora alla coppia Lukaku-Dybala, entrambi a segno domenica sera: il gol dei due fuoriclasse della Roma vale 2,45 volte la posta. Torna invece in Europa l'Atalanta, impegnata in un esordio sulla carta agevole contro i polacchi del Rakow. Per i quotisti prevale nettamente il segno «1» offerto a 1,22, sale a 6,50 l'opzione pareggio, con la vittoria ospite addirittura a 13. La Dea in Serie A non ha ancora subito reti al Gewiss Stadium: un altro No Goal paga 1,66 contro il 2,10 del Goal. Per il risultato esatto in pole c'è invece il 2-0, a 5,80, seguito dall'1-0 e 3-0 a quota 7. Di nuovo impegnata in Conference League la Fiorentina, dopo la cocente sconfitta nella finale contro il West Ham. Prima uscita non facile per i viola, impegnati in casa del Genk. Avanti però il successo di Biraghi e compagni, a 2,25 contro il 2,95 del segno «1». Sale invece a 3,25 il pareggio. M'Bala Nzola, nuovo centravanti dei toscani, cerca il primo gol col nuovo club, dato a 3,30 mentre sale a 3,60 il timbro dell'altro nuovo bomber, Lucas Beltran, stessa quota di Tolu Arokodare e Andi Zeqiri, i due maggiori pericoli in casa Genk.