Feyenoord-Roma LIVE, le formazioni ufficiali: Zalewski con Lukaku e Dybala. Fuori Gimenez, c'è Ueda

Non solo Champions. Dopo i primi quattro ottavi di finale della massima competizione europea, riprende il suo corso anche l'Europa League, con due squadre italiane impegnate nell'andata dei playoff per la conquista degli ottavi di finale. In Olanda, al De Kuip di Rotterdam il Feyenoord di Arne Slot riceve la Roma di Daniele De Rossi, alle 18.45: i giallorossi arrivano all'impegno continentale dopo la prima sconfitta del nuovo tecnico, ma freschi della conquista della finale nella passata stagione e in serie positiva contro gli olandesi. Oltre al precedente del 2015, le due squadre si sono già sfidate in finale di Conference League a Tirana e nel quarto di finale di Europa League della scorsa edizione, con i capitolini che hanno sempre prevalso. Dal 1' Dybala e Lukaku, mentre Huijsen e Kristensen sono fuori dalla lista Uefa. Occhio al bomber avversario Santiago Gimenez, 21 gol finora ma in panchina dal 1' per un problema fisico.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther; Nieuwkoop, Beelen, Hancko, Hartman; Stengs, Zerrouki, Wieffer; Minteh, Ueda, Paixao.



Roma (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Llorente, Mancini, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, Zalewski.