Paulo Fonseca torna a casa. La Roma nel sorteggio di Europa League ha pescato infatti lo Sporting Braga, sua ex squadra (con la quale ha vinto una coppa di Portogallo nel 2016) e attualmente quarta nella Liga portoghese con 18 punti in 9 partite. Un impegno non proibitivo che non ha precedenti.





SPORTING BRAGA



LA FORMAZIONE TIPO: (4-5-1): Matheus; Esgaio, Viana, Silva, Sequeira; Medeiros, Musrati, Castro, Horta, Galeno; Paulinho. All. Carlos Carvalhal



LA STELLA: Il Braga ha in rosa 9 brasiliani tra cui Galeno, 23 anni, attaccante esterno a quota 5 gol stagionali. Da tenere d’occhio, per la Roma, anche Paulinho, punta centrale portoghese in gol nel 7-0 del Portogallo contro Andorra.



IL CAMMINO: Nel proprio girone di Europa League lo Sporting ha giocato contro Aek Atene, Zorja e Leicester, passando come seconda a pari punti (13) con il Leicester (4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Un duello ostico quello con gli inglesi che preoccupa un po’ la Roma di Fonseca.



I PRECEDENTI: Esordio assoluto della sfida che non ha precedenti. La Roma però ha affrontato 18 volte le squadre portoghesi (6 le sfide con il solo Porto). Otto le vittorie, cinque i pareggi e cinque le sconfitte.