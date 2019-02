È una formalità la gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League tra Napoli e Zurigo. Gli azzurri hanno già vinto in Svizzera 3-1 e il secondo round al San Paolo è a senso unico: la squadra di Ancelotti ha perso soltanto una delle ultime 14 gare giocate in casa in Europa League e, insieme al Borussia Dortmund, è l’unica formazione ancora imbattuta in casa in questa stagione. Nessun dubbio dunque per i bookmaker di Sisal Matchpoint che quotano la vittoria partenopea a un rasoterra 1,16, vale 16,25 l’impresa degli svizzeri, il pareggio che manda comunque avanti il Napoli, è a 7,80. Sicuri degli azzurri agli ottavi anche gli scommettitori, 9 su 10 hanno puntato sul segno 1.