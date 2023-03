La Juventus continua la sua marcia per rientrare in Champions League e una delle vie è quella dell'Europa League. Alle 18.45 i bianconeri sono impegnati sul campo del Friburgo per il ritorno degli ottavi di finale: la squadra di Allegri riparte dall'1-0 dell'andata a Torino, grazie alla zuccata vincente di Angel Di Maria, e quindi può contare su due risultati su tre per passare il turno.



STATISTICHE - Primo confronto casalingo per il Friburgo nelle coppe europee contro la Juventus e, più in generale, contro una squadra italiana. La Juve non è mai stata eliminata da una squadra tedesca tra Coppa UEFA ed Europa League in nove doppi confronti: l’ultimo risale alla semifinale di Coppa UEFA contro il Borussia Dortmund del 1994/95. I bianconeri hanno perso solo uno degli ultimi nove confronti con squadre tedesche nelle coppe europee (5 vittorie e 3 pareggi) e hanno vinto gli ultimi tre senza concedere alcun gol. Il Friburgo non ha mai perso la gara di ritorno in una fase a eliminazione diretta nelle principali competizioni europee (2 vittorie, 2 pareggi), ma è riuscito a rimontare uno svantaggio accumulato nel match di andata soltanto una volta, contro il San Gallo nel secondo turno della Coppa Uefa 2001/02 (0-1 all’andata, 4-1 al ritorno).



