Serata di Europa League, ritorno dei sedicesimi di finale con Roma e Inter impegnate rispettivamente con Gent e Ludogorets: di seguito gli episodi da moviola.





h. 18.55 GENT-ROMA

Sanchez Martinez

Cabanero Martinez-Fernandez

IV Fuertes

VAR Del Cerro Grande-Estrada Fernandez



50' - Brutto intervento di Depoitre su Veretout, ammonito l'attaccante del Gent.



42' - Giallo pesante per Veretout: il centrocampista della Roma era diffidato, salterà il prossimo match e dunque, eventualmente, l'andata degli ottavi di finale.



27' - Primo giallo dell'incontro: va a Bezus, ferma con una trattenuta la ripartenza di Mkhitaryan.



23' - Smalling rischia di provocare un rigore: vistosa trattenuta in area del difensore della Roma all'attaccante del Gent Depoitre, ma l''arbitro non ravvisa e il VAR non interviene.











h. 21.00 INTER-LUDOGORETS

Siebert

Seidel-Foltyn

IV Stegemann

VAR Dankert-Gittelmann