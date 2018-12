Una ha dominato il girone di appartenenza, l'altra è arrivata ai sedicesimi di Europa League passando per la Champions. Cammini differenti a parte, Chelsea e Napoli sono le due grandi favorite per il trionfo in Europa League e accendono una lampadina nella mente dei bookmaker. Gli analisti Sisal Matchpoint pensano già a una finale tutta azzurra a Baku, il prossimo 29 maggio. Una sfida incrociata tra ex contrapposti, Sarri e Ancelotti è valutata 9 volte la scommessa. Al momento, aggiungono i trader, gli inglesi e i partenopei sono in vetta al pronostico su chi alzerà il trofeo: il Chelsea, a 5,00, è avanti sul Napoli che condivide il ruolo di secondo favorito con l'Arsenal, a 7,50. C'è però un'altra possibile sfida in cui i richiami al passato vanno ancora più indietro con il tempo: è la finale tra Lazio e Inter, valutata 50 volte la scommessa, replica di quella del 1998, quando ancora la competizione si chiamava Coppa Uefa. La quota, in questo caso, sale per via della minore probabilità di arrivare al trofeo delle due formazioni: il trionfo interista vale 12,00, quello biancoceleste è a 25,00.