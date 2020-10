Poteva andare decisamente meglio al Milan in Europa League. La squadra rossonera è stata sorteggiata con gli storici scozzesi del Celtic, lo Sparta Praga e i francesi del Lille. Ma nonostante le diverse insidie, il MIlan resta sempre la squadra più forte e favorita alla vittoria del gruppo H. Ne sono convinti i betting analyst di Sisal Matchpoint che quotano a 1,55 il successo da parte di Stefano Pioli. Seguono Lilla e Celtic, rispettivamente offerte a 4,50 e 6,00. Due valutazioni lontane rispetto a quella rossonera, complice un precedente che può far sorridere il Diavolo: nel 2006-07 il Milan affrontò Celtic e Lilla in Champions League e finì con il trionfo di Atene. Lo Sparta Praga invece non ha le carte in regola per poter qualificarsi ai sedicesimi di finale della competizione: un successo è pagato 16 volte la posta.