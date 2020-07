Archiviato l'obiettivo di conquistare il pass per la prossima Champions League attraverso il campionato,che, in caso di vittoria contro gli andalusi nella gara secca in Germania del prossimo 6 agosto,, con la prospettiva concreta di trovarsi il Manchester United in semifinale.- Mancava da 3 anni il titolo al Pireo, ma al termine del girone a 6 squadre per decretare i nuovi campioni di Grecia dopo lo stop per l'emergenza coronavirus,, la squadra di Pedro Martins è un'habitué dei palcoscenici europei e può vantare diversi nomi di spessore nel suo undici iniziale. La difesa è costruita sulla solidità dell'ex Sporting Lisbona e Villarrealche - dimenticati i problemi extracampo - è tornato a rendere su ottimi livelli. Una certezza anche il nazionale norvegese Elabdellaoui, mentre il "volto nuovo" è l'obiettivo di mercato del Napoli. In mezzo al campo, insieme all'arcinoto Bouchalakis, occhio alla freschezza del guineano(6 gol in stagione). In avanti, con l'intramontabile- 8 gol e 23 assist distribuiti nell'arco della stagione - la Roma dovrà prestare attenzione all'esterno offensivo classe '94 Masouras e all'ex centravanti del Granada, autore di 17 gol in campionato.DAL PORTOGALLO CON FURORE - Tanto Portogallo nei freschi campioni di Grecia, tanti i lusitani su cui ha costruito le proprie fortune recenti anche ilUn club sul quale c'è il forte imprinting del procuratore Jorge Mendes che, tra gli altri, ha piazzato il tecnicoE' lui uno dei principali artefici della risalita dei Wolves fino alle porte del paradiso: le tre vittorie consecutive dopo il lockdown avevano illuso di poter mettere nel mirino il quarto posto in Premier, prima che il doppio ko con Arsenal e Sheffield riportassee compagni sulla terra. L'ex centrocampista del Porto, letale nelle conclusioni da fuori e sui calci piazzati, è un altro dei giocatori di punta di una squadra che ha costruito le proprie fortune anche sul rendimento della(15 gol e 6 assist) e dal messicano - obiettivo della Juve -(24 reti e 10 assist)., trasformato nel fisico e nel rendimento rispetto all'acerbo talento formatosi a Barcellona.