Europa League, i bookie scommettono su Milan-Roma: Pioli avanti su De Rossi. Atalanta-Liverpool: quote da impresa per la Dea

Il sorteggio dei quarti di finale di Europa League non ha sorriso alle italiane: Roma e Milan, infatti, si sfideranno nel derby italiano, mentre l’Atalanta dovrà vedersela contro il Liverpool. Secondo gli esperti, sono i rossoneri a partire con i favori del pronostico: il passaggio del turno degli uomini di Pioli si gioca a 1,75, mentre si sale a 2,10 per i giallorossi. All’Atalanta, invece, servirà l’impresa contro il Liverpool: l’approdo in semifinale della Dea vale 4,30 volte la posta, contro l’1,22 dei Reds.



Pronostico di fatto invariato, poi, per quanto riguarda la vittoria del titolo: i betting analyst, infatti, vedono ancora favorito numero uno il Liverpool, vincente tra 1,90 e 2, seguito dal Bayer Leverkusen, che, dopo aver rischiato l’eliminazione con il Qarabag, si attesta a 4,50. Segue da vicino il Milan, proposto a 6,75, mentre per la Roma si raddoppia a 13. Fanalino di coda l’Atalanta, che vede il titolo a 21 volte la posta. È andata decisamente meglio alla Fiorentina, che ai quarti di Conference League affronterà il Viktoria Plzen. Un sorteggio che avvicina i Viola al titolo, proposto a 3,50 (si giocava a 5,50 prima degli ottavi), soprattutto considerando che l’Aston Villa, il cui trionfo si gioca a 2,75, dovrà vedersela con il Lille, terza forza in lavagna a 6 volte la posta.