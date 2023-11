La vittoria del girone di Europa League è lo scenario su cui puntano gli esperti per Atalanta e Roma. I bergamaschi, dopo l'1-0 allo Sturm Graz, sono già certi della qualificazione e favoriti a 1,10 per il primato del raggruppamento, da giocarsi con lo Sporting Lisbona, fissato a 6,50. Avanti nelle quote, seppur di poco, anche la Roma, sconfitta sul campo dello Slavia Praga e al momento seconda in virtù della differenza reti: per l'accesso diretto agli ottavi i giallorossi si giocano a 1,80 contro l'1,90 dei cechi. Secondo gli esperti di Sisal, le due italiane sono tra le principali indiziate per la vittoria finale: la squadra di Mourinho è in lavagna a 12, mentre i neroazzurri di Gasperini si giocano a 16. Il rigore di Nzola ha regalato tre punti fondamentali alla Fiorentina, che ha conquistato la vetta del suo girone in Conference League. Ancora tutto in discussione, però, per l'accesso alla fase ad eliminazione diretta, con Ferencvaros e Genk che inseguono a due lunghezze. I viola, dopo la finale raggiunta lo scorso anno, sono offerti a 7,50 per alzare la coppa, dietro solamente dell'Aston Villa, offerta a 4,50.