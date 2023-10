Roma-Slavia Praga, valida per la terza giornata del girone di Europa League, è già un crocevia importante per le sorti dei giallorossi. Chi vince, infatti, si prende la testa del raggruppamento. La squadra di Mourinho proverà anche a riscattare una delle pagine più negative della storia europea giallorossa. Gli unici due precedenti, infatti, risalgono ai quarti di finale della Coppa UEFA 1995-96, che vide i cechi passare il turno in virtù dei gol segnati in trasferta. I giallorossi sono però favoriti nel match di domani, offerti a 1,75. La vittoria ospite, invece, si gioca tra 4,65 e 4,70, mentre il pareggio è fissato a 3,65. Lo Slavia vanta il miglior attacco e la miglior difesa del torneo (8 reti fatte, 0 subite) e come la Roma ha incassato solo quattro tiri in porta nelle prime due partite: equilibrio, dunque, tra Over (1,80) e Under (1,90), mentre è in vantaggio l'opzione Goal (1,70) su No Goal (2,03). A proposito dei marcatori, Romelu Lukaku proverà ad allungare a 14 la striscia di partite consecutive con gol nella competizione: la sua firma si gioca a 2. Seguono tra le fila giallorosse Andrea Belotti a 2,70 e Stephan El Shaarawy, match-winner con il Monza, a 3. Per gli ospiti favoriti a quota 3,75 Ivan Schranz e Mojmir Chytil, autore di una doppietta nell'ultima sfida europea con lo Sheriff.