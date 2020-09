Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per il playoff di Europa League contro i portoghesi del Rio Ave. Nessuna sorpresa tra i rossoneri, che dovranno rinunciare ai lungodegenti Conti e Romagnoli, allo squalificato e infortunato Rebic, mentre Duarte e Ibrahimovic sono ancora ai box per il Covid. Confermata la presenza di Leao, in ballottaggio con Colombo per un posto da centravanti.



Ecco l'elenco completo:



PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.



DIFENSORI

Calabria, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Laxalt.



CENTROCAMPISTI

Bennacer, Çalhanoğlu, Díaz, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.



ATTACCANTI

Castillejo, Colombo, Leão, Maldini.