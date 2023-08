Il giorno dei sorteggi di Champions League, anche nelle altre coppe europee si procede con gli spareggi di Europa League e Conference League. In Europa League si sono completate le fasce, grazie agli ultimi risultati maturati questa sera: prestazione importante per l'Aris Limassol, che ribalta il 2-1 dell'andata contro lo Slovan Bratislava vincendo 6-2, così come lo Sparta Praga che vanifica il 3-1 con la Dinamo Zagabria imponendosi per 4-1 con un gol dell'ex Sassuolo Haraslin. L'Ajax, poi, perde 1-0 con il Ludogorets, ma passa il turno.



TUTTI I RISULTATI DI OGGI:



Qarabag-Olimpja Lubiana 1-1

Aris Limassol-Slova Bratislava 6-2

Sheriff-Klaksvik 2-1

Sparta Praga-Dinamo Zagabria 4-1

Zorya Luhansk-Slavia Praga 2-1

Ajax-Ludogorets 0-1

Cukaricki-Olympiacos 0-3

Lugano-USG 0-1

Aberdeen-Hacken 1-3

Zrinjski-Lask 1-1