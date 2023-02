Quali saranno le avversarie di Juventus e Roma per gli ottavi di finale di Europa League? L'urna di Nyon in Svizzera ce lo dirà a partire dalle ore 12 con le nostre due squadre italiane che si sono qualificate grazie agli spareggi e andranno ad intrecciarsi con le 8 squadre vincitrici della fase a gironi.



LE REGOLE - Come detto le 8 squadre qualificate attraverso i playoff affronteranno le 8 teste di serie. È ancora presente il vincolo nazionale, ovvero nessuna squadra può affrontare un'altra squadra della stessa federazione nazionale



LE 8 TESTE DI SERIE

Arsenal (Inghilterra)

Betis (Spagna)

Fenerbahçe (Turchia)

Ferencvaros (Ungheria)

Feyenoord (Olanda)

Friburgo (Germania)

Real Sociedad (Spagna)

Union Saint-Gilloise (Belgio).



LE 8 QUALIFICATE DAGLI SPAREGGI

JUVENTUS (Italia)

Leverkusen (Germania)

Manchester United (Inghilterra)

ROMA (Italia)

Siviglia (Spagna)

Shakhtar (Ucraina)

Sporting Lisbona (Portogallo)

Union Berlino (Germania)



CASA E TRASFERTA - Le gare d'andata si giocheranno giovedì 9 marzo all'Allianz Stadium di Torino e allo Stadio Olimpico di Roma, una settimana prima del ritorno a campi invertiti il 16 marzo.