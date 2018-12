Arsenal (ENG)

Bayer Leverkusen (GER)​

Benfica (POR)*​

Chelsea (ENG)

Dinamo Zagreb (CRO)​

Dynamo Kyiv (UKR)​

Eintracht Frankfurt (GER)​

Genk (BEL)

Internazionale Milano (ITA)*

Napoli (ITA)*

Real Betis (ESP)​

Salzburg (AUT)​

Sevilla (ESP)

Valencia (ESP)*​

Villarreal (ESP)

Zenit (RUS)

BATE (BLS)​

Celtic (SCO)

Club Brugge (BEL)*​

Fenerbahçe (TUR)​

Galatasaray (TUR)*​

Krasnodar (RUS)

Lazio (ITA)​

Malmö (SWE)​

Olympiacos (GRE)​

Rapid Wien (AUT)

Rennes (FRA)​

Sporting CP (POR)​

Shakhtar Donetsk (UKR)*​

Slavia Praha (CZE)​

Viktoria Plzeň (CZE)*​

Zürich (SUI)

Non solo la Champions League, l'urna di Nyon a partire dalle 13 cambierà i propri colori abbandonando il blu e vestendo l'arancio, la competizione dove più formazioni italiane sono rimaste in corsa per i sorteggi dei sedicesimi di finale.retrocesse come terze qualificate dei propri gironi di Champions e la, inserita in seconda fascia, attendono di sapere il proprio destino. Tante le insidie per Inter e Napoli che rischiano soprattutto trasferte in stadi caldissimi come quelli di Olympiacos (mattatore del Milan) e Galatasaray o in stadi freddissimi (per il clima) come quelli di Shakthar e Krasnodar. Rischia anche la Lazio, inserita in seconda fascia, con i pericoli più grossi rappresentati, ovviamente dai favoritissimi Chelsea e Arsenal, ma anche Siviglia, Zenit e Benfica.Le gare dei sedicesimi di finale si giocheranno tra l'andata del 14 febbraio e il ritorno del 21 febbraio 2019.Per il sorteggio dei sedicesimi di finale sono state selezionate due fasce: le 12 vincitrici dei gironi e le quattro con la migliore classifica tra quelle arrivate dalla UEFA Champions League sono teste di serie. Queste 16 squadre vengono sorteggiate contro le 12 seconde dei gironi e le quattro altre squadre arrivate terze nei gironi di UEFA Champions League. Le teste di serie giocano il ritorno in casa. Non si possono affrontare squadre provenienti dallo stesso girone di UEFA Europa League e dalla stessa federazione.