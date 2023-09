Gasperini lo ha definito un girone non impossibile, 'lanciando' così l'Atalanta in Europa League. I bergamaschi partiranno il 21 settembre in casa contro i polacchi del Rakow, poi focus sulla doppia e attesa sfida con lo Sporting Lisbona: appuntamenti per il 5 ottobre e il 30 novembre.



EUROPA LEAGUE, IL CALENDARIO DELL'ATALANTA



1a giornata Atalanta-Rakow Czestochowa (21 settembre, ore 21:00)

2a giornata Sporting Lisbona-Atalanta (5 ottobre, ore 18:45)

3a giornata Sturm Graz-Atalanta (26 ottobre, ore 18:45)

4a giornata Atalanta-Sturm Graz (9 novembre, ore 21:00)

5a giornata Atalanta-Sporting Lisbona 30 novembre, ore 18:45

6a giornata Rakow Czestochowa-Atalanta (14 dicembre, ore 21:00)