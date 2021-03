Milan rivincita cercasi in Europa League dopo il passo falso in campionato contro il Napoli. Questa sera, alle 21, si legge in una nota, ha la grande occasione di centrare l’obiettivo di accedere ai quarti di finale grazie al prezioso pareggio per 1 a 1 all’andata, giovedì scorso, contro il Manchester United grazie ad un goal al 92° di Kjaer. Una vera e proprio impresa in gara 1 frutto anche di un’ottima prestazione di tutta la squadra contro i Red Devils che rimangano tra le formazioni favorite per la conquista dell’ambita Coppa. Grazie al risultato di gara 1 lo 0 a 0 potrebbe bastare ai rossoneri per passare, in una competizione europea, a quei quarti a cui non accedono da ben nove anni. I ricorsi storici ricordano che quando gli inglesi in competizioni europee non sono riusciti a vincere all’Old Trafford la gara di andata sono stati eliminati sei volte nelle ultime otto partite. E non solo, a San Siro i rossoneri hanno vinto quattro volte sui cinque confronti disputati con gli ospiti corsari proprio nell’ultima sfida disputata a Milano dieci anni fa. Nonostante l’ottima prestazione nella gara di andata gli inglesi rimangono i favoriti e bancano il 2 a 2,00, distante dal’1 a 3,60 vicino all’X a 3,50.