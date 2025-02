Europa League, il sorteggio LIVE di ottavi, quarti e semifinali: gli avversari e il percorso di Lazio e Roma

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

andrà in scena il, che potrebbe offrire anche un inedito derby capitolino - dopo il passaggio del turno di Playoff della Roma contro il Porto e l'accesso diretto guadagnato dalla Lazio, prima nella fase a campionato - oltre a definire l'intero tabellone della seconda competizione europea per club, verso

Data: venerdì 21 febbraio

Orario: 13.00

Canale tv: Sky

Streaming: Sky Go, NOW, UEFA.com

- Partecipano al sorteggio le prime otto classificate della League Phase, qualificate direttamente agli ottavi di finale, più le vincitrici degli otto playoff giocati tra le squadre posizionatesi dalla nona alla ventiquattresima posizione dopo le otto sfide della prima fase. Si tratta da una parte di:; dall'altra di:

- Le teste di serie affrontano le non teste di serie secondo i possibili abbinamenti già designati al momento del sorteggio dei playoff in un tabellone di fatto in cui dovranno essere posizionate soltanto le 8 formazioni già qualificate al termine del girone unico.- I club vengono accoppiati in base alla loro posizione finale della fase campionato e formano così quattro coppie di teste di serie (società nelle posizioni 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8). I club di ogni coppia vengono sorteggiati in una delle due posizioni degli ottavi contro la relativa vincitrice dei playoff, la cui posizione era già stata decisa durante il sorteggio degli spareggi.

- Per il sorteggio vengono preparate quattro urne: le palline contenenti i nomi di ogni coppia di teste di serie vengono posizionate nelle corrispondenti urne. Il sorteggio assegna il lato del tabellone per tutte le teste di serie, partendo dalle squadre classificate al 7°/8° e via discorrendo. Viene estratta un pallina dall’urna contenente le prime due squadre e la prima estratta viene posizionata in un lato del tabellone, mentre l’altra testa di serie dall’altra parte. La procedura viene ripetuta sino al termine delle formazioni.- I vari club possono affrontare un’altra formazione appartenente alla stessa federazione nazionale negli ottavi di finale della competizione e possono anche affrontare avversari già incontrati durante la fase campionato.

si giocheranno nel giro di due settimane:6 marzo 202513 marzo 2025: 10 e 17 aprile: 1 e 8 maggio: 21 maggio (Bilbao)