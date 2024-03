Europa League: il tabellone con Milan, Roma e Atalanta

Sono stati sorteggiati quarti e semifinali della UEFA Europa League. L'urna di Nyon non è clemente con l'Italia: subito derby tra Milan e Roma, per l'Atalanta c'è il Liverpool. I rossoneri di Pioli si scontreranno subito con i giallorossi di De Rossi, chi passerà affronterà la vincente tra Leverkusen e West Ham. Non va meglio ai bergamaschi di Gasperini: subito i Reds di Klopp, favoriti per il titolo, l'eventuale semifinale contro la vincente tra Benfica e Marsiglia.



GLI ACCOPPIAMENTI - Di seguito gli accoppiamenti per i quarti di finale, la squadra sorteggiata per prima gioca in casa la gara d'andata. Ad estrarre le sfere dall'urna Fernando Llorente, ex attaccante tra le altre di Athletic Bilbao, Juventus, Napoli e Udinese.



I QUARTI DI FINALE

MILAN-ROMA

Liverpool-ATALANTA

Leverkusen-West Ham

Benfica-Marsiglia



LE SEMIFINALI

Vincente Benfica/Marsiglia - Vincente Liverpool/Atalanta

Vincente Milan/Roma - Vincente Leverkusen/West Ham



QUANDO SI GIOCANO QUARTI DI FINALE, SEMIFINALI E FINALE DI EUROPA LEAGUE - Le partite dei quarti di finale di Europa League sono in programma l’11 (andata) e il 18 aprile 2024 (ritorno), le semifinali sono previste il 2 maggio (andata) e il 9 maggio 2024 (ritorno). La finale si gioca mercoledì 22 maggio 2024 alle 21, all'Aviva Stadium di Dublino (Irlanda).