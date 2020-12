Conclusa la fase a gironi dell’Europa League, è tempo di bilanci. Lunedì 14 dicembre a Nyon i sorteggi delineeranno il quadro dei sedicesimi di finale ed i bookmaker stanno già rivedendo le loro quote per la vittoria finale. Nella top five elaborata dai betting analyst figura anche il Milan. I rossoneri di Pioli, che hanno concluso al primo posto il Girone H, sono dati in lavagna a 11,00 per il successo nella competizione, preceduti solamente da tre squadre inglesi: Tottenham (6,50), Manchester United (7,00) e Arsenal (8,00). Chiudono la top five a pari quota un'altra squadra della Premier League, il Leicester, ed il Napoli (entrambe si giocano a 14,00). Un passo più indietro ci sono Ajax e Bayer Leverkusen, offerte a 15,00. Per i bookie inglesi - nonostante l'ottima prestazione nella fase a gironi, chiusa al primo posto - la vittoria della Roma di Fonseca si gioca a 20,00, come quella di Villarreal e Benfica.