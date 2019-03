Ha rischiato un po' più del previsto contro il Salisburgo, ma il Napoli ha portato comunque a casa la qualificazione. La squadra di Ancelotti vola nella parte alta della lavagna scommesse ed è sempre più considerata per il trionfo finale. Il trofeo a Napoli si gioca a 3,75 secondo gli analisti Microgame, che mettono gli azzurri nel ruolo di seconda favorita. Davanti a tutti, dopo il sontuoso 5-0 di ieri alla Dinamo Kiev, svetta il Chelsea di Maurizio Sarri, a 3,45. Terza piazza per l'Arsenal, a 4,00, seguito da Valencia (a 8,00) ed Eintracht Francoforte, a 12,00 come il Benfica. A quota 18,00 il Villarreal, chiude il tabellone lo Slavia Praga, a 25,00.