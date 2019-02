Due squadre insidiose, ma entrambe alla portata di Napoli e Inter. I sorteggi per gli ottavi di Europa League hanno portato agli azzurri il Salisburgo, mentre Spalletti e i suoi se la vedranno con l'Eintracht Francoforte. Le premesse sono buone sul tabellone Snai, dove il passaggio del turno dei partenopei si gioca a 1,33 contro il 3,00 degli austriaci. Bene pure l'Inter, in netto vantaggio - a 1,35 - sugli avversari tedeschi (2,90), che nella fase a gironi hanno battuto due volte la Lazio. Per Ancelotti arrivano buone notizie anche nelle giocate "a lungo termine": nelle scommesse sulla squadra che vincerà l'Europa League, il Napoli è secondo (a 5,00) a un soffio dal Chelsea, ancora favorito a 4,50. A chiudere il podio degli analisti c'è l'Arsenal, a 5,50, mentre l'Inter è a 10,00 alle spalle del Siviglia (6,00)