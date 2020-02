Primi verdetti arrivati, l’Europa League elegge le migliori 15 (in attesa di Eintracht-Salisburgo), pronte per gli ottavi di finale. Per il sorteggio appuntamento a domani, a Nyon, alle ore 13. Inter e Roma si sono qualificate senza problemi, l’Arsenal è stato eliminato a sorpresa dall’Olympiacos, così come stupisce l’Ajax, fatto fuori dal Getafe. Avanzano invece Siviglia, Manchester United, Shakhtar, Leverkusen e Wolverhampton.



CRITERI DEL SORTEGGIO - Per gli ottavi non sono previste teste di serie e sono ammessi confronti tra squadre della stessa nazione. Rischio derby per Inter e Roma, che potrebbero dunque affrontarsi in uno scontro fratricida.



LE DATE - Le partite di andata si disputeranno giovedì 12 marzo. Ritorno fissato una settimana dopo, il 19 marzo.



TUTTO SULLE AVVERSARIE - Andiamo ad analizzare tutte le qualificate agli ottavi con conseguente grado di difficoltà per Inter e Roma (valutate in stelline, da 1 a 5).



Manchester United *****

Siviglia *****



Bayer Leverkusen ****

Shakhtar Donetsk ****

Eintracht/Salisburgo ****



Wolverhampton ***

Wolfsburg ***

Getafe ***

Olympiacos ***



Basilea **

Rangers **



Copenaghen *

Istanbul Basaksehir *

Lask *