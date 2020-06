L’Europa League verrà assegnata con una Final Eight che si disputerà dal 10 al 21 agosto in Germania. Questa è la decisione presa dall’Uefa, che verrà ratificata dal comitato esecutivo mercoledì 17. Stesso percorso scelto per la Champions League, che vedrà una Final Eight a Lisbona. Inter-Getafe e Roma-Siviglia, ottavi di finale, si giocheranno in gara secca in Germania. Le vincenti si qualificheranno alle Final 8. Le città che ospiteranno la competizione sono Duisburg, Gelsenkirchen, Dusseldorf e Colonia.