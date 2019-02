Nessun problema nemmeno per l’Inter che, anche se con appena 1 gol di scarto, ha vinto l’andata contro il Rapid Vienna in Austria. Forte del gol segnato fuori casa, i nerazzurri sono pronti per chiudere la pratica qualificazione e partono favoritissimi a 1,31, si sale a 9,70 per il successo ospite, il pareggio vale 5,40. Gli uomini di Spalletti sembrano avere la qualificazione a portata di mano, a 1,05, per gli austriaci invece sarebbe un’impresa da 9 volte la posta. Nessun dubbio nemmeno per gli scommettitori, il 98% ha puntato sull’Inter agli ottavi. L’attacco interista è affidato ancora una volta a Lautaro Martinez che, a segno quattro volte nelle ultime cinque presenze da titolare, sta ripagando la fiducia di Spalletti. A segno già nel match di andata, un’altra rete dell’argentino è proposta a 1,75, mentre la doppietta è a 5,00.