Siviglia-Inter sarà la finale dell’Europa League: si affrontano due squadre in gran forma, che dopo aver brillato nelle Final Eight sono a un passo da un trofeo che cambierebbe il giudizio su una stagione comunque positiva. I nerazzurri devono spezzare la tradizione che vede gli andalusi sempre vittoriosi (cinque volte) nell’ultimo atto del secondo torneo Uefa. Nonostante l'esperienza degli spagnoli, i betting analyst vedono l'Inter favorita per la vittoria finale a dieci anni da quel magico 2010 che portò in dote il Triplete. Lo dimostra la quota a 2,15 per il successo della squadra di Antonio Conte, rispetto al 3,45 degli andalusi. Il pareggio al 90°, che porterebbe le due squadre prima ai supplementari e poi eventualmente ai rigori, è offerto a 3,40. Visto il percorso finora raccolto dal Siviglia, con vittorie di misura dagli ottavi di finale a oggi (il pareggio sul campo del Cluj, l'1-0 ai supplementari contro il Wolverhampton e il 2-1 in rimonta sul Manchester United) i quotisti puntano su un punteggio "contenuto": l’Under 2,5 (massimo due reti complessive al termine dei minuti regolamentari) vale infatti 1,79. Buone comunque le possibilità che entrambe le squadre vadano a segno: il Goal è a 1,78, il No Goal a 1,90. Infine, proprio per il momento in cui si giocherà questa finale, si potrebbe assistere a un primo tempo più bloccato e una ripresa con gambe più pesanti e le squadre che si allungano. In questo senso, l’Over 1,5 per il 2° tempo vale 2,20.