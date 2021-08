L’Europa League 2021/22 è ufficialmente iniziata con il sorteggio dei gironi che vedranno grandi protagoniste Napoli e Lazio, candidate a recitare entrambe un ruolo da protagoniste assolute. Nonostante un sorteggio non troppo favorevole, che vedrà la squadra di Spalletti giocarsi il passaggio del turno con Leicester, Legia Varsavia e Spartak Mosca, quella intrapresa dagli azzurri potrebbe essere una cavalcata trionfale: secondo i betting analyst, infatti, il Napoli è la favorita - al pari del Leicester - alla vittoria finale che vale 12 volte la posta. Ottime chance anche per la Lazio di Maurizio Sarri che è stata sorteggiata nel girone con Marsiglia, Galatasaray e Lokomotiv Mosca: squadre temibili, ma alla portata della squadra biancoceleste che si candida a un ruolo da outsider di lusso con il trionfo finale, il primo nella storia della società capitolina in Europa League, che si trova in quota a 18, appena dietro al West Ham a 15.